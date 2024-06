Nuova Giunta a Montebello Vicentino

Parte ufficialmente il nuovo mandato amministrativo a Montebello Vicentino. Ieri sera si è infatti insediato il nuovo Consiglio comunale, durante il quale il riconfermato sindaco Dino Magnabosco ha comunicato i componenti della nuova Giunta comunale e le rispettive deleghe.

Stefano Valente, nominato anche vicesindaco, si occuperà del Sistema della Protezione Civile comunale, Polizia locale e sicurezza, dei lavori pubblici, dei servizi manutentivi e cimiteriali e dei rapporti con le frazioni.

Anna Cracco ha assunto le deleghe al bilancio, tributi, patrimonio, cultura e promozione del benessere della terza età (progetto longevità).

Simone Carraro ha le deleghe all’associazionismo e sport, attività produttive, agricoltura e viabilità.

Mirka Pellizzaro è assessore all’istruzione, ai servizi sociali, alle politiche giovanili e a favore della parità di genere e alla gentilezza.

Saranno infine di competenza del sindaco Dino Magnabosco le risorse umane, l’urbanistica e l’edilizia privata, la programmazione e il controllo delle infrastrutture sovracomunali, gli interventi nella sanità locale, l’innovazione tecnologica e l’ambiente.

“Ringrazio la squadra di persone che ha voluto proseguire con me nell’impegno civile nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno con un rinnovamento generazionale che ci aiuterà a formulare proposte innovative e a cogliere i cambiamenti della società – ha affermato il sindaco nel suo discorso di insediamento –. I 2.414 voti ottenuti dai cittadini ci spingono a ripartire con nuove energie e idee, forti dell’appoggio e della fiducia in noi riposti da molte persone che nell’ultimo periodo hanno dimostrato apprezzamento per il nostro lavoro. Abbiamo davanti a noi un mandato in cui metteremo a terra grandi progetti su cui abbiamo lavorato senza sosta nei mandati precedenti. Questo sarà il mandato in cui cambieremo, in meglio, il volto e le funzioni del nostro paese. La nostra agenda urbana ha un programma e un timing che rispetteremo, perché Montebello sia sempre di più un posto in cui si vive bene e in cui si desidera venire a vivere”.