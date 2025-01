Noventa: interventi chirurgici in aumento del 34% nel 2024

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il risultato è stato possibile grazie al potenziamento dell’attività di sala operatoria, mediante l’incremento del personale infermieristico e una maggiore collaborazione

di rete con gli specialisti dell’ospedale di Vicenza

Per l’ospedale di Noventa Vicentina il 2024 si è chiuso con una crescita significativa dell’attività chirurgica: nell’ultimo trimestre dell’anno gli interventi svolti sono stati 922, ben 233 in più rispetto ai 689 effettuati nello stesso periodo del 2023, dunque con un incremento del 33,8%.

Più in dettaglio, questo risultato riguarda le attività di day e week surgery, dunque la chirurgica a media e bassa intensità per la quale l’ospedale Milani è polo di riferimento per tutta l’ULSS 8 Berica, ed è stato possibile grazie ad un significativo potenziamento dell’attività delle sale aperte.

Dal 1 ottobre sono infatti attive entrambe per tutta la giornata, dal lunedì al venerdì, dunque con l’aggiunta di 3 sedute pomeridiane rispetto al passato. A questa maggiore disponibilità delle sale ha corrisposto inoltre un incremento nella dotazione di personale, con l’aggiunta di 3 infermieri di sala operatoria e una riorganizzazione più ampia che ha visto una maggiore presenza a rotazione, all’ospedale di Noventa, di medici chirurghi abitualmente in servizio al San Bortolo.

Numerose le specialità per le quali sono state svolte sedute operatorie, dando così risposta alle più diverse necessità assistenziali dei pazienti: Chirurgia Generale, Ginecologia, Ortopedia, Odontostomatologia, Endoscopia Operativa, Urologia, Oculistica e Chirurgia Plastica.

«Questo risultato – sottolinea il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Patrizia Simionato – conferma la flessibilità dimostrata dai nostri professionisti a garantire attività in più sedi dell’Azienda, oltre all’impegno aziendale a valorizzare l’attività degli ospedali spoke, potenziandone le risorse e facendo sì che lavorino sempre più in rete con l’ospedale hub di Vicenza. In questo modo possiamo essere più efficienti nell’utilizzo delle risorse e migliorare ulteriormente la nostra capacità di presa in carico, riducendo i tempi di attesa per molte procedure chirurgiche».