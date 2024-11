Noventa – Celebrata a Saline la Giornata Nazionale dell’Albero

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Oggi, 21 novembre, si celebra la Giornata Nazionale dell’Albero, un’occasione per riflettere sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo, per la qualità dell’ambiente e per l’aria che respiriamo.

Per l’edizione di quest’anno, a Saline, la ricorrenza è stata festeggiata con un gesto simbolico e significativo: la piantumazione di un grande esemplare di acero nel cortile della Scuola Primaria “De Amicis” alla presenza dell’assessore all’Ambiente Simone Pellegrin.

All’evento hanno partecipato i bambini della scuola, le loro insegnanti e il personale operativo. La cerimonia è stata un momento di condivisione e di educazione ambientale, per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di preservare il verde e prendersi cura del nostro pianeta.

“Un gesto concreto che non solo arricchirà il cortile scolastico con una nuova ombra verde – dichiara il sindaco Mattia Veronese – ma che rappresenta anche un impegno per il futuro: gli alberi sono alleati preziosi per combattere i cambiamenti climatici, migliorare la qualità dell’aria e offrire un rifugio alla biodiversità.