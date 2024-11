Neve a Vicenza? Preallertate Amcps e protezione civile

Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha diramato lo stato di attenzione per nevicate dal tardo pomeriggio di giovedì 21 novembre fino alle prime ore di venerdì 22 novembre.Per Vicenza al momento si prevedono modeste nevicate miste a pioggia, dalle 20 di giovedì 21 novembre.Secondo quanto indicato nel Piano neve comunale, Amcps, società in house incaricata della sua attuazione, ha preallertato il personale da dedicare a questo servizio e valuterà l’eventuale salatura preventiva dei punti critici della viabilità, come ponti, cavalcavia, salite, sottopassi, o dell’intera rete stradale, a seconda dell’evolversi delle condizioni meteo.Anche la protezione civile comunale monitora la situazione.