Morte di Ramy: 20 minuti di inseguimento, passaggi col rosso, manovre azzardate e contromano (VIDEO)

La trasmissione Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio su Rete4, ha mostrato un video esclusivo che documenta parte dell’inseguimento tra i Carabinieri e lo scooter T-Max su cui viaggiava Ramy Elgaml, il 19enne di origini egiziane morto tragicamente nella notte tra il 23 e il 24 novembre.

Le immagini, riprese dalla telecamera installata sull’auto dei Carabinieri, mostrano un lungo inseguimento – il filmato originale dura 20 minuti – nel quale il T-Max, con Ramy come passeggero, effettua manovre pericolose. Lo scooter attraversa semafori rossi, percorre contromano via Solferino a Milano e sfreccia a velocità elevata, sorpassando sia a destra che a sinistra.

A un certo punto del video, il T-Max scompare dalla visuale della pattuglia, costringendo i Carabinieri a interrompere l’inseguimento. Successivamente, sarà un’altra pattuglia a riprendere l’inseguimento, che terminerà con l’incidente mortale.

La clip mostrata in trasmissione, dunque, non contiene le immagini dello schianto in cui Ramy perderà la vita.