MONDO – Incendi in Russia: incenerito un milione di ettari di foresta

La Russia, particolarmente vulnerabile alle conseguenze del cambiamento climatico, sta attualmente affrontando devastanti incendi. Le autorità riferiscono che oltre un milione di ettari di foreste sono in fiamme, superando le dimensioni degli incendi degli anni precedenti. Ogni estate, vasti incendi boschivi colpiscono ampie aree forestali in Russia, spesso in regioni remote e scarsamente popolate, ma talvolta minacciando anche le aree abitate. Attualmente, sono stati segnalati più di 500 focolai di incendio.

“Oggi nel Paese si registrano oltre 500 incendi boschivi, su una superficie di oltre un milione di ettari,” ha dichiarato il ministro per le situazioni di emergenza, Alexander Kourenkov, durante un incontro con il presidente Vladimir Putin, trasmesso in televisione. Dall’inizio dell’anno, ha continuato Kourenkov, “abbiamo registrato quasi 6.000 focolai di incendi naturali su una superficie di oltre 3,5 milioni di ettari.”

Sebbene il numero di incendi sia in calo rispetto all’anno scorso, “la superficie dei terreni bruciati è aumentata di 1,5 volte,” ha aggiunto Kourenkov, specificando che oltre 6.000 persone sono state mobilitate per combattere gli incendi. Negli ultimi anni, gli incendi boschivi in Russia stanno iniziando sempre più presto, facilitati dal caldo precoce. Secondo il ministro dell’Ambiente, Alexander Kozlov, quest’anno gli incendi sono iniziati un mese prima “a causa di un’ondata di caldo e di temporali anomali.” Alcuni territori, come la Siberia orientale e l’Estremo Oriente, in particolare la Yakutia, sono particolarmente colpiti e soffrono regolarmente di disastri climatici.

Sebbene sia difficile collegare un particolare incendio al cambiamento climatico, questo fenomeno rende tali disastri più probabili e virulenti, come osservato in molti paesi. Gli ambientalisti criticano anche la politica russa di lotta agli incendi boschivi, che consiste nell’ignorare gli incendi se il costo per spegnerli supera il danno stimato.