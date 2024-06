Meteo impazzito – Torna ancora la sabbia del Sahara: allarme polveri sottili nell’Europa Sud Orientale

Allerta polveri sottili nell’Europa sudorientale e nel Mediterraneo. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha avvisato dell’arrivo di un episodio di polvere del Sahara questa settimana, con un picco previsto tra giovedì 13 giugno e venerdì 14 giugno. Le concentrazioni di particelle fini, PM10 – particelle con un diametro inferiore a 10 micrometri – potrebbero aumentare significativamente al passaggio di questa nube. Anche se la Francia potrebbe non essere coinvolta, Bulgaria, Grecia e Cipro sono in allerta. L’episodio durerà probabilmente diversi giorni e esporrà le popolazioni a concentrazioni elevate di polveri sottili, con livelli che potrebbero superare abbondantemente i 50 µg/m³, la soglia stabilita dall’Unione Europea per una qualità dell’aria sicura per la salute umana. In particolare, giovedì, le concentrazioni di PM10 potrebbero raggiungere i 100 µg/m³, indicando una qualità dell’aria molto scarsa, secondo l’indice dell’Agenzia europea per l’ambiente.

Terzo episodio in 15 giorni Questo è il terzo episodio di polvere del Sahara dall’inizio di giugno. “Il trasporto di polvere del Sahara attraverso il Mediterraneo verso l’Europa non è insolito. Tuttavia, le osservazioni mostrano un aumento dell’intensità e della frequenza di questi eventi in alcune parti d’Europa negli ultimi anni, sottolineando l’importanza del monitoraggio continuo della nostra atmosfera per comprendere come la qualità dell’aria possa variare in base a questi episodi,” spiega Mark Parrington, principale scienziato del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, in un comunicato.