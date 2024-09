Mercato della befana: pubblicato l’avviso per l’affidamento

L’amministrazione comunale cerca un soggetto che organizzi il nuovo Mercato della befana.«Per festeggiare la tradizionale ricorrenza della befana – dichiara l’assessore allo sviluppo economico Cristina Balbi – puntiamo non solo a una manifestazione che si snodi tra viale Roma e il centro storico il 4, 5 e 6 gennaio, con bancarelle dedicate agli articoli da regalo, giocattoli e dolciumi, ma anche a grande evento di animazione da organizzare in piazza dei Signori nel giorno dell’Epifania».Senza impattare sui mercati centrali del martedì e del giovedì e sui plateatici invernali, il mercato si svilupperà tra piazza Castello, piazzale De Gasperi e viale Roma.Nel giorno dell’Epifania, l’evento di animazione, musicale o teatrale, in piazza dei Signori sarà dedicato in particolare ai bambini, con spazi per le associazioni di volontariato, per piccoli lavori artigianali e per gli artisti di strada.Per incentivare l’iniziativa, l’amministrazione applicherà all’aggiudicatario un abbattimento del 50% del Canone unico patrimoniale calcolato sull’area occupata dagli operatori commerciali. Nessun canone sarà applicato per l’area occupata da installazioni decorative.I soggetti interessati a gestire il mercato, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, dovranno presentare entro le 12 del 30 settembre il proprio progetto commerciale e culturale.L’affidamento avrà durata triennale, con eventuale rinnovo per altri due anni.