Meglio non mangiare questi frutti prima di andare a dormire

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La frutta è fondamentale per una dieta equilibrata, grazie al suo apporto di vitamine, nutrienti e fibre che favoriscono la salute e aiutano a prevenire alcune malattie. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di consumarne cinque porzioni al giorno. Tuttavia, sebbene la frutta sia perfetta per combinare benessere e gusto, alcuni frutti possono influenzare negativamente la qualità del sonno. Ecco cinque frutti da evitare prima di dormire.

Le fragole, seppur deliziose e ricche di antiossidanti e vitamine, possono disturbare il riposo notturno. I piccoli semi sulla loro superficie, chiamati acheni, possono irritare il tratto digestivo, causando fastidi addominali e gonfiore, soprattutto nelle persone con intestino sensibile (colopatici). Anche lamponi e fichi, per via dei loro piccoli semi, sono da evitare.

Gli agrumi, come arance e pompelmi, sono spesso sconsigliati prima di andare a letto. Anche se non è dimostrato che la vitamina C influisca sul sonno, questi frutti sono acidi e possono provocare reflusso gastrico, particolarmente fastidioso quando si è sdraiati. Chi soffre di GERD (malattia da reflusso gastroesofageo) dovrebbe quindi evitarli.

Melone e anguria, con il loro alto contenuto di acqua (circa il 90%), sono molto idratanti, ma hanno un effetto diuretico. Consumandoli la sera, si potrebbe essere costretti a svegliarsi più volte per andare in bagno, disturbando il sonno. Inoltre, l’acidità del melone può irritare la vescica, causando ulteriore disagio.

Il nutrizionista Raphaël Gruman, in un’intervista con Top Santé, consiglia di evitare eccessi di frutta cruda la sera, in quanto può causare reflusso. Meglio consumarla cotta o in forma di composta. Nonostante questi accorgimenti serali, la frutta rimane essenziale durante il giorno per mantenere uno stato di salute ottimale.