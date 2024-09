Maltempo di maggio-giugno 2024, aperti i termini per le domande di ristoro danni

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ristoro danni, conseguentemente al maltempo di maggio e giugno 2024, da parte di privati ed attività economiche che hanno sostenuto spese per ristabilire l’integrità di abitazioni o immobili ad uso produttivo.Le istanze sono da considerarsi come ricognizione di tutti i danni subiti e domanda di contributo per la sistemazione dei nuclei familiari in conseguenza della distruzione anche parziale dell’abitazione principale, e per le spese sostenute per sistemare l’abitazione o per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.“Invito tutti i cittadini e le attività economiche che tra il 15 maggio e il 4 giugno hanno subito danni da maltempo a presentare quanto prima le istanze – dichiara l’assessore alla protezione civile Matteo Tosetto -. I termini si chiuderanno il 6 ottobre. Gli uffici comunali sono a disposizione fin d’ora per agevolare la corretta compilazione della modulistica per le richieste di ristoro”.Nel portale della Città, alla voce “Avvisi” (o qui https://bit.ly/maltempovicenza), sono pubblicati i moduli per privati (modulo B1) ed imprese (modulo C1), da scaricare, compilare e presentare al Comune entro il 6 ottobre, a mano all’ufficio Protocollo in corso Palladio 98 o tramite PEC all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Per info ci si può rivolgere al Servizio Protezione civile del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, ai recapiti 0444.221156, 0444.221158, 0444.221157.