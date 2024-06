L’Europa minacciata dai nitazeni. Boom di droghe più devastanti del Fentanyl, netto aumento di casi di overdose

Nel giugno 2023, l’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT) ha sottolineato nella sua relazione annuale che la gamma e la disponibilità di droghe continuano ad espandersi in Europa, così come la loro produzione. All’epoca, i nuovi oppioidi sintetici, in particolare i derivati del fentanyl e i nitazeni, avevano ancora un ruolo relativamente piccolo nel mercato delle droghe europee, a differenza del Nord America.

Tuttavia, l’uso di queste droghe sintetiche è in aumento in Europa. “Nel 2023, i nitazeni sono stati associati a un forte aumento del numero di decessi in Estonia e Lettonia e a focolai di avvelenamento localizzati in Francia e Irlanda,” si legge nel rapporto dell’OEDT dell’11 giugno. Questo ha comportato un aumento delle overdose.

Ora, le Nazioni Unite stanno mettendo in guardia, mercoledì 26 giugno, sull’emergere di questo nuovo gruppo di droghe sintetiche potenzialmente più potenti del devastante fentanyl. Ma cosa sono esattamente i nitazeni?

I nitazeni, 500 volte più potenti della morfina, “sono comparsi recentemente nei paesi ad alto reddito, provocando un aumento dei decessi per overdose,” scrive l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC). Provenienti principalmente dalla Cina, sono stati individuati negli Stati Uniti, in Canada, così come in Gran Bretagna, Belgio, Estonia, Lettonia e Slovenia.

“È la minaccia più grande in questo momento,” ha commentato la ricercatrice Angela Me, riferendosi a un probabile legame con “la situazione in Afghanistan.” Il paese, che fino a poco tempo fa era il più grande produttore mondiale di oppio fino al divieto della coltivazione del papavero imposto dal leader supremo dei talebani nell’aprile 2022, ha visto la sua produzione di oppio diminuire drasticamente lo scorso anno, portando a un calo del 74% a livello mondiale.

Tuttavia, l’UNODC teme che “i consumatori di eroina si rivolgano agli oppioidi sintetici che comportano gravi rischi per la salute,” come il fentanyl, i trattamenti sostitutivi degli oppiacei (metadone, subutex) e ora i nitazeni. Secondo l’UNODC, queste sostanze, più economiche e più facili da produrre rispetto all’eroina, sono “particolarmente preoccupanti.”