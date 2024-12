Le opinioni degli altri ti paralizzano? Potresti soffrire di questa fobia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Molte persone si preoccupano del giudizio degli altri. In realtà, tendiamo a dare molta importanza a ciò che gli altri pensano di noi. Per una persona su dieci, questa paura può diventare una vera e propria fobia, nota come “FOPO” (acronimo di Fear of People’s Opinion, paura dell’opinione degli altri).

Cos’è la FOPO?

Teorizzata dallo psicologo americano Michael Gervais, la FOPO è un meccanismo di anticipazione che spinge a cercare approvazione sociale per evitare il rifiuto. Secondo Gervais, questa paura è caratterizzata da ipervigilanza e ricerca costante di segnali di accettazione. Nella pratica quotidiana, si manifesta in comportamenti come l’ansia per risposte vaghe ai messaggi, la necessità di adattarsi per piacere agli altri o la costante attenzione ai segnali non verbali durante le interazioni.

Tre fasi della FOPO

Secondo Gervais, la FOPO si sviluppa in tre fasi:

Anticipazione: si cerca di prevedere una situazione prima ancora che accada. Verifica: si analizzano il tono, il linguaggio del corpo e le espressioni degli altri per cercare segnali di approvazione o disapprovazione. Risposta: si adatta il proprio comportamento per evitare il rifiuto, anche sacrificando gusti o desideri personali.

Lo psicologo Yves-Alexandre Thalmann avverte che questo processo può portare a sacrificare la propria autenticità e, nel lungo termine, all’infelicità e alla fobia sociale.

Come superare la FOPO

Per Thalmann, la paura del giudizio degli altri non è innata ma appresa e, quindi, può essere disimparata. Ecco alcune strategie:

Consapevolezza : riconoscere che spesso gli altri sono meno critici di quanto immaginiamo.

: riconoscere che spesso gli altri sono meno critici di quanto immaginiamo. Autostima : concentrarsi su ciò che ci fa stare bene e ci dà fiducia.

: concentrarsi su ciò che ci fa stare bene e ci dà fiducia. Limitare i social network : ridurre l’esposizione a contenuti che alimentano insicurezze personali.

: ridurre l’esposizione a contenuti che alimentano insicurezze personali. Tecniche di rilassamento : esercizi di respirazione e auto-conforto per gestire la pressione.

: esercizi di respirazione e auto-conforto per gestire la pressione. Supporto professionale: consultare uno psicologo per affrontare e risolvere le paure legate all’opinione pubblica.

L’obiettivo è imparare a vivere con maggiore autenticità, riducendo il peso delle opinioni altrui sul proprio benessere personale.