Lavori in viale San Lazzaro a Vicenza

V-Reti, società del Gruppo Agsm Aim, informa che, a partire da martedì 26 novembre sono iniziati lavori di posa delle tubazioni gas in viale San Lazzaro a Vicenza nel tratto compreso approssimativamente tra il civico 35 e il civico 65. I lavori proseguiranno fino a venerdì 20 dicembre 2024.

L’intervento si rende necessario per il potenziamento dei servizi e il miglioramento degli standard di sicurezza della rete e degli impianti.

Dal punto di vista viabilistico non sono previste particolari modifiche alla viabilità principale, in quanto i lavori saranno realizzati prevalentemente lungo le aree di sosta o su marciapiedi. Ci potranno comunque essere dei piccoli rallentamenti dovuti all’accesso o all’uscita dei mezzi dal cantiere.

V-Reti si scusa fin d’ora per il disagio arrecato, assicurando il massimo impegno per garantire la viabilità e minimizzare i tempi di intervento, laddove possibile.