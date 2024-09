Lavare frutta e verdura in lavastoviglie: il nuovo trend (pericolosissimo) che spopola su TikTok

Lo scorso giugno, un video pubblicato su TikTok da una giovane donna ha scatenato una nuova tendenza: sua madre lavava pomodori, carote e limoni nella lavastoviglie. Nel video, la ragazza commenta: “Ti rifiuti letteralmente di usare la lavastoviglie per i piatti, ma va bene per frutta e verdura”. La risposta della madre: “Penso che sia molto più pulito perché molte persone toccano questi prodotti”.

Il video, condiviso da @larad_official, è diventato virale, accumulando oltre 10 milioni di visualizzazioni su TikTok e 12 milioni su Instagram grazie agli hashtag “lavastoviglie” e “dishwasherhack”. Gli utenti delle due piattaforme hanno abbracciato la tecnica, considerandola una “piccola rivoluzione”. Alcuni consigliano anche di lavare a freddo e di usare aceto bianco per eliminare i pesticidi.

Un Rischio per la salute

Tuttavia, esperti della National Science Foundation e della Clemson University mettono in guardia contro questo metodo. Matthew Taylor della National Science Foundation avverte che lavare frutta e verdura in lavastoviglie è peggio che non pulirle affatto. I residui chimici dei detergenti e il rischio di diffusione di batteri possono rappresentare una minaccia per la salute.

Kimberly Baker, esperta di sicurezza alimentare della Clemson University, spiega all’Huffington Post che i filtri delle lavastoviglie accumulano sporcizia nel tempo. “Immagina che questa sporcizia entri in contatto con il cibo che consumerai. Non è affatto piacevole”, afferma. Inoltre, Baker sottolinea che l’aceto, sebbene utile in cucina, non è un disinfettante o un detergente di alta qualità.

Il metodo più sicuro per lavare frutta e verdura è sciacquarli sotto acqua corrente fredda per diversi minuti. Se i prodotti devono essere consumati con la buccia, è consigliabile utilizzare una spazzola dedicata esclusivamente a questo scopo.