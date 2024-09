Lady Gaga sbanca il Festival di Venezia e fa innamorare il Joker

La compagna di follie del Joker, Joaquin Phoenix è una donna affascinante con una voce stupenda, anche se nel film recita la parte di una ricca viziata e attratta dalla parte malata del protagonista. Lei è Lady Gaga star della musica e prestata con successo al cinema (come dimenticare “A star is born con Bradley Cooper). Joker 2 come qualcuno ha in sintesi definito il film, ovvero Joker: Folie à Deux è il sequel di quel film disturbante che sbancò Venezia vincendo il Leone d’oro nel 2019 con alla base una storia mutuata dal fumetto della DC Comics. Il regista Todd Phillips propone questa nuova storia inquietante, cupa, claustrofobica, che alla fine diventa una sorta di redenzione nel delirio generale. Come non vedere in questo ciò che la società sta diventando: folle che inseguono politici deliranti, masse che in modo magmatico sobbalzano alle follie verbali e social demenziali di leader raffazzonati. Basta poco, basta qualcuno che pare si muova contro il presunto sistema, per farne diventare un eroe dei nostri giorni. Joker però è un essere malato che a processo combatte contro l’altro se stesso, la propria ombra. Chi vincerà non ve lo sveliamo. Ma la verità è che perdono entrambi: l’uomo “normale” che non può più essere normale; ma neppure il joker nascosto in lui che attrae la hipster Lady Gaga ma che non è più in grado di essere una vera alternativa all’altra parte dell’io. Dentro questo scavo psicologico e sociologico c’è però qualche piccolo tempo di leggerezza, nel canto, catarchico, liberatore, incendiario. Lady Gaga torbida e lieve incanta con la voce. Phoenix è un grandissimo attore. Dà tanto a questo film. Un film forse non riuscitissimo ma comunque da vedere per gli spunti di ottima regia e le capacità sovrumane degli attori protagonisti. Comunque sia, mai dire di no ad un joker. Ci sarà un 3? Lo scoprirete alla fine.