Ipab per i minori, nominati i componenti del nuovo CdA

Il sindaco ha nominato i tre componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell’Ipab per i Minori di Vicenza.Si tratta di Valter Bettiato Fava, Francesca Carli e Isabella Cominato.L’iter per la nomina dei tre componenti era stata avviata a febbraio in prossimità della scadenza naturale del precedente consiglio di amministrazione.

Valter Bettiato Fava, molto attivo nel volontariato, è stato consigliere comunale e presidente della commissione Affari istituzionali, finanze e partecipate, presidente dell’Opera Pia Fiorasi e di alcune polisportive.

Francesca Carli, già docente di lettere e vicario del dirigente di un istituto comprensivo cittadino, autrice di linee guida per l’inclusione scolastica, è presidente dell’associazione Sintesi, laboratorio di ricerca culturale e sociale di Vicenza, e si occupa di Property Management.

Isabella Cominato, biologa e docente di materie scientifiche in pensione, è volontaria di Donna Chiama Donna e dell’associazione Villaggio SOS e socia Soroptimist. Per il Comune di Vicenza ha partecipato al Gruppo progettuale operativo di Ipab per i minori nell’anno 2021 ed è attualmente membro della Consulta per le pari opportunità.