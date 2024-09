Intitolata a Devy Martini la sala riunioni del Nucleo Forestali di Asiago

Comune di Asiago, lo Stato Maggiore della Difesa ha accolto la proposta e autorizzato l’intitolazione della sala riunioni ritenendo il militare degno di essere ricordato per essersi distinto in maniera esemplare nell’assolvimento dei compiti istituzionali.

L’intitolazione della sala, utilizzata per le riunioni informative e formative del Reparto, perpetuerà la memoria del militare, contribuendo a ricordare l’impegno, l’attaccamento al dovere ma soprattutto l’esempio, non solo per il personale dell’unità periferica ma anche per tutti coloro che, a qualsiasi titolo, transiterà nella struttura.