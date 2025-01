Incassi: De Luigi primo al box office nel weekend

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Debutta in vetta alla classifica del box office la nuova commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, Dieci giorni con i suoi: nel weekend ha incassato 1,7 milioni di euro scalzando dalla cima del podio Io sono la fine del mondo, l’ironia politically scorrect di Angelo Duro diretto da Gennaro Nunziante che in tre settimane ha già incassato quasi 8 milioni di euro (7.789.238) e che solo nel fine settimana ha raccolto oltre 1,3 milioni, 1 milione 365mila per la precisione.

Solo di poco oltre quanto incassato al debutto da A Complete Unknown, il ritratto di Bob Dylan da giovane interpretato da Timothée Chalamet e diretto da James Mangold che ha realizzato nel primo weekend di programmazione 1 milione 336mila euro.

Scende invece dal secondo al quarto posto L’Abbaglio, racconto dell’epopea dei Mille diretto da Roberto Andò con Toni Servillo, Tommaso Ragno, Salvatore Ficarra e Valentino Picone: nel fine settimana ha incassato altri 800mila euro circa portando il totale a poco meno di 2,5 milioni in due settimane.

Sale invece di una posizione, dalla sesta alla quinta, Emilia Perez, la pellicola pluricandidata agli Oscar che ha raccolto al botteghino altri 624mila euro circa portando il totale a 2 milioni 206mila euro.

Dopo sei settimane di programmazione lascia la terza posizione per piazzarsi sesto Diamanti, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek che con altri 587mila euro raccolti nel fine settimana porta il totale incassato ad oltre 15 milioni di euro.

Scende infine dal quarto al settimo posto il film di animazione Sonic 3 (370mila euro incassati per un totale di 8,3 milioni) e anche Mufasa – Il re leone passa dalla quota alla ottava posizione con 332mila euro che fanno salire in box office totale a 21,7 milioni di euro. ANSA