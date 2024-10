In che modo il rumore sul lavoro influisce negativamente sulla tua salute mentale?

Più di sei lavoratori su dieci dichiarano di essere disturbati dal rumore sul posto di lavoro, secondo uno studio pubblicato questo giovedì dall’Ifop per la National Hearing Association. Il barometro rileva che il problema riguarda tutte le fasce d’età: il 64% degli under 35, il 63% dei lavoratori tra i 35 e i 49 anni, e il 59% degli over 50 si lamentano del rumore.

I lavoratori più colpiti sono quelli che operano in spazi aperti (74%), seguiti da coloro che lavorano in fabbriche o cantieri. Negli uffici open space, il rumore è percepito come una delle principali cause di distrazione. Questo inquinamento acustico, generato da conversazioni tra colleghi o squilli telefonici, può sovraccaricare la mente, riducendo le prestazioni e incidendo negativamente sulla memoria.

Conseguenze sulla salute mentale L’inquinamento acustico rappresenta un serio problema di salute pubblica. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo considera il secondo fattore ambientale più dannoso per la salute, dopo l’inquinamento atmosferico.

Il rumore influisce sia sulla salute fisica che mentale. L’esposizione prolungata, anche a livelli moderati, può causare “stanchezza, stress e ansia”, come sottolinea l’Istituto nazionale per la ricerca e la sicurezza (INRS). Il rumore aumenta i livelli di stress, inducendo il corpo a produrre più cortisolo e adrenalina, con conseguenti problemi cardiovascolari come ipertensione, maggior rischio di ictus e malattie coronariche. Inoltre, l’esposizione prolungata al rumore sul lavoro influisce negativamente sulla qualità del sonno, che a sua volta compromette concentrazione, umore, vigilanza e capacità decisionale. Questo porta a una riduzione della produttività e a un aumento del rischio di infortuni sul lavoro.

Soluzioni per ridurre il rumore Per migliorare l’ambiente di lavoro, i datori di lavoro possono creare zone dove l’uso del telefono è vietato o allestire spazi dedicati alle telefonate, oltre a installare divisori acustici. I dipendenti possono anche richiedere cuffie con cancellazione del rumore per ridurre l’inquinamento acustico.

Infine, è importante ricordare che in Francia il Codice del Lavoro impone ai datori di lavoro di valutare i rischi legati al rumore e di adottare misure preventive quando i livelli di esposizione superano i limiti stabiliti.