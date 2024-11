Il Tennis Comunali Vicenza torna vincente da Siracusa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella domenica in cui l’Italia del tennis festeggia la terza Coppa Davis della sua storia, la seconda consecutiva, impresa anche di Tennis Comunali Vicenza che va a vincere per 4-3 sui campi del TC Match Ball Siracusa.

Si decide tutto al doppio di spareggio dopo che singolari e doppi si erano chiusi in parità

Grande prestazione di tutta la squadra, ma gli “eroi’ di giornata sono Aljaz Bedene e Gabriele Bosio, che vincono due doppi consecutivi, con lo sloveno che fa sua anche la prima sfida in singolare, imponendosi in tre set contro Ingarao e restando complessivamente in campo per oltre cinque ore e mezzo.

Bravissimo anche Giovanni Peruffo, che batte in rimonta Caruso, ma poi avverte un malore e non riesce a giocare la sua sfida insieme con Alessandro Battiston, battuto da Massara come Bosio che perde nel match dei numeri 1 con Michalski.

Poi, il finale all’ultimo respiro, con Bedene-Bosio che prima regolano Caruso/Ingarao con un doppio 6-3 e poi Michalski/Massara con il punteggio di 6-1 7-5!

“Che dire, è stata una domenica dalle emozioni forti – esordisce il presidente del circolo cittadino Enrico Zen – Voglio elogiare indistintamente i giocatori per la prestazione perché questa qualificazione è davvero merito di tutti. Dopo un girone di qualificazione tiratissimo nel sorteggio abbiamo pescato la squadra più forte, con la trasferta più lunga, ma ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato qualità in campo ed attaccamento alla maglia. Noi non abbiamo forse la punta di diamante, però possiamo contare su individualità importanti che sono in grado di fare la differenza. Non voglio fare nomi anche se a Siracusa Aljaz Bedene è restato in campo per più di cinque ore e mezzo, vincendo un singolare difficile considerando che si giocava sulla terra e all’aperto e poi i due doppi. Bravissimo anche il capitano Sebastian Vazquez che, al momento della sfida di spareggio, ha schierato subito la coppia che aveva appena vinto e che era “on fire” contro avversari invece più freddi.

Adesso proveremo a completare l’impresa e per la gara di andata di domenica in casa vorrei davvero che ci fosse un tifo da… stadio: per capirci un po’ come a Malaga per la Coppa Davis”.

Adesso, come detto, l’ultimo atto e la doppia finale promozione con la Canottieri Casale per sognare la serie A1!

Domenica 1° dicembre, a partire dalle ore 10, la gara di andata sui campi di via Monte Zebio. L’8 dicembre il ritorno in Piemonte.

TC Match Ball Siracusa – Tennis Comunali Vicenza 3-4

Singolari: Peruffo (2.3) b. Caruso (2.2) 4-6 6-1 6-2; Bedene (2.2) b. Ingarao (2.1) 7-6(2) 6-7(5) 6-4; Michalski (2.1-S) b. Bosio (2.2) 6-1 6-3; Massara (2.2) b. Battiston (2.4) 7-5 6-3; Doppi: Massara/Michalski b. Battiston/Peruffo (C) n.d.; Bosio/Bedene b. Caruso/Ingarao (S) 6-3 6-3. Doppio di spareggio: Bosio/Bedene b. Massara/Michalski 6-1 7-5