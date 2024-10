Il maltempo non dà tregua all’agricoltura

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Il maltempo non dà tregua agli agricoltori, che devono fare i conti, sempre più spesso, con l’alternarsi di periodi in cui l’acqua manca, spesso quando è più necessaria, ed altri in cui l’abbondanza di precipitazioni impedisce lo svolgimento di qualsiasi operazione in campo.

I bacini di laminazione, fortemente voluti da Coldiretti, sono risultati preziosi in più occasioni quest’anno, ma occorre anche pensare agli invasi, perché tutta quest’acqua potrebbe essere preziosa in momenti dell’anno in cui le piogge servirebbero, mentre a prevalere è la siccità.

“L’anno che ormai volge a conclusione – commenta il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo – è stato segnato da più eventi estremi, che hanno messo a dura prova il territorio berico, le città, ma anche le zone rurali, con l’agricoltura che ha dovuto fare spesso i conti con gli allagamenti, che hanno provocato la perdita di molti raccolti ed il depauperamento dei terreni. A rimetterci sono stati anche molti nostri allevamenti, specie quelli avicoli, ma non solo. Di certo questa situazione deve farci riflettere e non possiamo che ribadire la nostra convinzione di sempre: ben vengano i bacini di laminazione, ma occorre pensare anche agli invasi, per non perdere l’acqua che cade abbondante in alcuni periodi dell’anno e poterla impiegare nei momenti di siccità”.

E, proprio nei momenti come questo, di abbondanti precipitazioni, l’attenzione non può che volgere al fondamentale ruolo che rivestono i Consorzi di bonifica, fondamentali per mantenere argini e corsi d’acqua in buono stato. “Abbiamo sempre sostenuto che i corsi d’acqua meritano grande attenzione – conclude il presidente Guderzo – e non dobbiamo ricordarcelo soltanto quando si verificano degli allagamenti o si sente parlare di rischio idrogeologico a livello arancione/rosso. Ogni giorno, nel nostro territorio, i Consorzi di bonifica giocano un ruolo strategico. Naturalmente, ciascun cittadino, però, deve fare la propria parte, affinché il lavoro svolto da questi enti non venga vanificato da comportamenti irrispettosi”.