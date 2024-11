Il commiato del Prefetto inviato ai sindaci vicentini

Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di commiato del Prefetto di Vicenza Salvatore Caccamo ai sindaci del Vicentino

Gentili Autorità Locali,

in occasione del termine del mio mandato come Prefetto di Vicenza, desidero rivolgerVi un sentito e sincero ringraziamento per la collaborazione che mi avete manifestato nei due anni di permanenza in questa provincia.

È stato un privilegio lavorare a stretto contatto con ciascuno di voi per il bene delle nostre comunità e del nostro territorio.

Nel corso di questo mandato, ho avuto modo di apprezzare la dedizione, l’impegno e la competenza con cui ogni Amministrazione comunale ha affrontato le sfide quotidiane, lavorando in sinergia per il progresso e la sicurezza di Vicenza e dei suoi territori.

Ogni progetto, ogni iniziativa, ogni difficoltà che abbiamo affrontato insieme ha contribuito a rendere più forte il nostro legame istituzionale e la nostra capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Siamo stati chiamati a fare fronte a numerosi momenti complessi e, grazie alla vostra costante disponibilità e impegno, siamo riusciti a superare le difficoltà, a garantire l’ordine pubblico e a promuovere politiche locali che hanno fatto crescere la nostra provincia sotto ogni punto di vista, rivolgendo una particolare attenzione alla sicurezza, al benessere sociale e alla coesione territoriale.

Sono certo che il solido spirito di collaborazione che ci ha sempre unito continuerà a guidarvi nel futuro. Sebbene lasci questo incarico, con molto malincuore, la mia gratitudine e il mio affetto per la provincia di Vicenza e per tutti Voi rimarranno immutati. Continuerò a seguire con interesse il cammino delle amministrazioni comunali, augurando a ciascuno di voi continuare a proseguire con determinazione il bene delle vostre comunità.

Vi ringrazio ancora per il sostegno e la fiducia che mi avete accordato e Vi auguro ogni successo nel proseguimento del vostro lavoro.

Salvatore Caccamo