I commercianti scrivono al sindaco Possamai: “Vicenza perde attrattività, organizzate grandi mostre in Basilica”

Il presidente Nicola Piccolo e il direttore Ernesto Boschiero evidenziano la continua perdita di attrattività della città e la necessità di riportare consistenti presenze di visitatori. Preoccupa il “taglio” di risorse per gli eventi, mentre la tassa di soggiorno va reinvestita nel turismo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Vicenza sta perdendo attrattività e per riportare adeguati flussi di visitatori in città serve una pianificazione turistica che preveda il ritorno dei grandi eventi in Basilica Palladiana. Queste le linee principali di una lettera spedita oggi da Confcommercio Vicenza al sindaco Giacomo Possamai.

Punto di partenza della missiva, a firma del presidente Nicola Piccolo e del direttore Ernesto Boschiero, è la “situazione attuale del centro storico e dei quartieri” che denota “un generale calo del livello di attrattività di Vicenza e conseguenze trasversali su diversi ambiti (sociale, sicurezza, commercio, ecc…)”. Una situazione, già segnalata in passato all’Amministrazione, che “merita una riflessione sull’assoluta necessità di puntare su adeguati flussi turistici come volano dell’economia locale”.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI



In questo senso l’Associazione – evidenzia la lettera, che esprime anche le istanze raccolte presso gli operatori associati – ritiene “quanto mai urgente un’inversione di tendenza rispetto alle scelte turistiche degli ultimi anni, destinando risorse finanziarie, organizzative e strutturali adeguate e idonee a riportare in Città consistenti presenze di visitatori, come avvenuto negli anni 2012-2018 con le Grandi Mostre che avevano generato importanti ricadute economiche per il territorio vicentino”.

Il presidente di Confcommercio Vicenza Nicola Piccolo e il direttore Ernesto Boschiero evidenziano inoltre che “la recente decisione di aumentare la tassa di soggiorno deve avere l’unico obiettivo di migliorare l’immagine turistica di Vicenza con conseguente reinvestimento di risorse in questo settore”. Settore che, tra l’altro, potrebbe essere penalizzato dalla recente decisione dell’Amministrazione Comunale di effettuare, per ragioni di bilancio, “un taglio significativo” dei fondi destinati agli eventi, decisione sulla quale il presidente Piccolo e il direttore Boschiero esprimono “forte preoccupazione”.

Bene dunque, evidenzia la lettera al sindaco Possamai, le iniziative proposte negli ultimi due anni dei “Tre Capolavori a Vicenza”, che però per l’Associazione “non raggiungono lo scopo di incentivare l’incoming turistico idoneo a creare un significativo indotto sul territorio”.

Per dare una risposta al problema di attrattività di Vicenza, “Confcommercio Vicenza ha individuato il tema della Pianificazione come priorità – viene sottolineato nella lettera -; una pianificazione che deve essere sia Territoriale (Masterplan) che Turistica e, in tal senso, riteniamo doveroso ribadire la necessità di una programmazione almeno triennale di grandi mostre in Basilica Palladiana che richiamino un flusso importante di visitatori”.

L’invito rivolto al sindaco Possamai è dunque quello di incontrarsi e discutere “con l’obiettivo comune – concludono il presidente Nicola Piccolo e il direttore Ernesto Boschiero – di migliorare l’immagine della nostra Città”.