Google Maps obbedisce alla Casa Bianca e cambia il nome del “Golfo del Messico” in “Golfo dell’America”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Google Maps ha annunciato lunedì che aggiornerà la denominazione del “Golfo del Messico” in “Golfo dell’America”, conformandosi a un decreto emesso dalla Casa Bianca la scorsa settimana. Il presidente Donald Trump ha descritto il golfo come “una parte indelebile dell’America”, fondamentale per la produzione petrolifera, la pesca e il turismo negli Stati Uniti.

Il cambiamento, però, non sarà immediato. Prima di diventare effettivo, sarà necessario aggiornare il Geographic Name Information System (GNIS), il database governativo che standardizza i nomi geografici negli Stati Uniti. Per gli utenti messicani, il golfo continuerà a essere indicato come “Golfo del Messico”, mentre negli altri Paesi sarà visibile una doppia denominazione.

Un cambiamento simbolico ma controverso

Questa decisione ha generato reazioni contrastanti. Secondo l’ecologo Andrew Thaler, esperto in questioni ambientali, “non esiste un precedente reale in cui un presidente americano abbia rinominato caratteristiche geografiche e oceanografiche internazionali”. Thaler sottolinea come il golfo confini con diversi Paesi e comprenda porzioni di oceano aperto, rendendo il cambio di nome un atto simbolico più che pratico.

La reazione del Messico

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha risposto ironicamente, suggerendo di ribattezzare gli Stati Uniti “America messicana”, richiamandosi a mappe del XVII secolo in cui gran parte del Nord America era identificato con quel nome. Il commento ha ulteriormente evidenziato la tensione diplomatica tra i due Paesi.