Frontiere colabrodo – Boom di sbarchi a gennaio 2025

Il numero di migranti sbarcati sulle coste italiane nel mese di gennaio 2025 ha registrato un netto aumento rispetto all’anno precedente. Secondo i dati del Cruscotto Statistico Giornaliero del Ministero dell’Interno, aggiornati al 30 gennaio, gli arrivi sono stati 3.368, quasi il triplo rispetto a gennaio 2024, quando gli sbarchi erano stati 2.074​.

Un dato significativo, seppur inferiore ai 4.959 migranti sbarcati nello stesso periodo del 2023. Questo incremento rispetto al 2024 evidenzia una ripresa dei flussi migratori, con picchi rilevanti registrati nella seconda metà di gennaio, come i 520 sbarchi del 24 gennaio e i 468 del 26 gennaio​.

Le nazionalità più rappresentate

I migranti arrivati in Italia nel primo mese del 2025 provengono principalmente dal Bangladesh (35%), seguito da Pakistan (21%), Siria (13%) ed Egitto (8%). Sono presenti anche persone di Etiopia, Eritrea, Algeria, Marocco, Somalia e Sudan, oltre a individui di altre nazionalità ancora in fase di identificazione​. Vi è poi la quota non censita di tunisini che sbarcano clandestinamente nel nostro Paese, un numero impossibile da quantificare.

Minori stranieri non accompagnati

Anche il numero di minori stranieri non accompagnati sbarcati continua a destare attenzione. Nei primi 27 giorni di gennaio 2025 ne sono arrivati 221, un dato inferiore rispetto agli anni precedenti ma comunque rilevante nell’ambito della gestione dell’accoglienza​.

Flussi in crescita: un segnale per il 2025?

Sebbene il dato complessivo per gennaio 2025 sia inferiore a quello del 2023, il forte aumento rispetto al 2024 suggerisce che i flussi migratori potrebbero nuovamente intensificarsi nei prossimi mesi. Il fenomeno, influenzato da fattori geopolitici, climatici ed economici, continuerà a rappresentare una delle sfide principali per l’Italia e l’Unione Europea nel 2025.