Fratelli d’Italia Vicenza: “Ferma condanna alla violenta manifestazione contro la caserma Ederle. Possamai condanni e prenda le distanze”

Fratelli d’Italia esprime la propria ferma condanna rispetto agli atti di vandalismo e alle azioni violente verificatesi durante la manifestazione pro Palestina tenutasi martedì sera, che ha visto l’imbrattamento con vernice e il lancio di fuochi d’artificio contro la caserma Ederle. Questi comportamenti non solo ledono l’ordine pubblico, ma rappresentano un attacco diretto alle istituzioni e alla sicurezza della nostra città, perpetrato ancora una volta dal centro sociale Bocciodromo, che continua a fare della prevaricazione e della violenza la sua unica forma di espressione.

“Questi episodi sono inaccettabili e mostrano un profondo disprezzo per le regole democratiche e per la nostra comunità,” ha dichiarato Alessandro Benigno di Fratelli d’Italia Vicenza. “Vicenza merita di essere una città dove ogni forma di protesta possa essere espressa in modo pacifico e rispettoso, senza sfociare in atti di vandalismo e intimidazione. Esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili siano identificati e perseguiti. Chiediamo inoltre che tutte le forze politiche, a partire dal Sindaco Possamai, prendano pubblicamente le distanze da queste manifestazioni che nulla hanno a che fare con la tutela dei diritti e della libertà d’espressione, ma rappresentano solo un ennesimo atto di prevaricazione e violenza da parte di un centro sociale ormai tristemente noto per questi comportamenti”.

Nicolò Stefano Aldighieri, dirigente del partito e consigliere di quartiere di San Pio X, ha sottolineato l’importanza del rapporto tra Vicenza e la comunità americana residente: “Gli episodi di martedì sera non sono solo un’offesa alla sicurezza e al decoro della nostra città, ma anche un attacco gratuito ai cittadini americani che risiedono a Vicenza e che non meritano di essere periodicamente presi di mira per fini politici. Gli americani che vivono e lavorano nella nostra città sono parte integrante della comunità vicentina e meritano la nostra piena solidarietà. Auspichiamo che anche il Sindaco Possamai esprima pubblicamente la sua condanna verso questi atti e prenda le distanze da una politica di odio che non rappresenta lo spirito di amicizia e rispetto reciproco che contraddistingue da sempre Vicenza e i vicentini”.

Fratelli d’Italia ribadisce il proprio impegno per una Vicenza sicura, rispettosa della legalità e delle relazioni internazionali, dove ogni voce possa esprimersi in modo civile e democratico, senza mai scadere nella violenza o nell’intimidazione.