Francia – Proposta di vietare le bottigliette in plastica con formati ‘assurdi’. È giusto?

Le bottiglie di acqua minerale in formato mini sono parte integrante della vita quotidiana di molte persone. Alcuni consumatori le trovano essenziali, mentre altri ritengono che l’uso di plastica sia eccessivo. Ogni anno in Francia vengono prodotte 13 miliardi di bottiglie di plastica di varie dimensioni, e i formati più piccoli sono apprezzati per la loro praticità, soprattutto per attività come la palestra o i picnic.

Per ridurre la produzione di plastica, il deputato di Renaissance, Pierre Cazeneuve, ha proposto di vietare la vendita di queste bottiglie in formato ridotto, sostenendo che sono un inutile spreco di risorse. Ad esempio, una bottiglia da 17 a 33 centilitri contiene pochissima acqua ma utilizza una quantità significativa di plastica, rendendola insostenibile dal punto di vista ambientale. Tuttavia, l’industria potrebbe non accogliere favorevolmente questo cambiamento, poiché i formati più piccoli generano margini di profitto più elevati rispetto alle bottiglie più grandi. Un confronto tra i prezzi rivela che il costo al litro per le bottiglie più piccole è quasi quattro volte superiore a quello per una bottiglia da un litro e mezzo.

Nel frattempo, soluzioni alternative come le borracce stanno guadagnando terreno, ma i punti di rifornimento di acqua negli spazi pubblici restano ancora insufficienti.