Fiamme e fumo in vagone carico di studenti: 9 intossicati (video e foto)

Poco prima delle 7:00, di giovedì 19 settembre, i vigili del fuoco di Castelmassa (RO) sono intervenuti a Felonica (MN) per un principio d’incendio di un vagone ferroviario sul treno della linea Fermide Ferrara: 9 studenti assistiti dai sanitari del 118 per escoriazioni ed aver respirato del fumo.

Il treno era partito da Sermide con a bordo 45 studenti minorenni e 3 persone del personale ferroviario, quando all’interno del vagone si è sviluppato del fumo. Il treno si è fermato e il personale ferroviario ha messo in atto tutte le procedure di sicurezza per fare abbandonare il treno. I vigili del fuoco arrivati per primi dal distaccamento di Castelmassa, hanno spento il principio d’incendio divampato in un vano tecnico sotto il treno, che ha prodotto fumo all’interno del vagone. Gli studenti scesi sulla massicciata sono stati assistiti dalle ambulanze del 118 e portati successivamente in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I vigili del fuoco di Suzzara competenti per territorio hanno ultimato l’intervento e la messa in sicurezza del treno.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale, oltre al personale ferroviario.