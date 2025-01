Felice Maniero picchia una donna (sua familiare): scatta il braccialetto elettronico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nuovi guai giudiziari per Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta noto come “Faccia d’Angelo”. Già condannato in passato per maltrattamenti, Maniero è stato denunciato per aver aggredito fisicamente una donna, una familiare, con schiaffi e pugni.

I giudici, oltre a imporre il divieto di avvicinamento alla vittima, hanno stabilito che l’ex boss debba indossare il braccialetto elettronico per il monitoraggio dei suoi spostamenti.

L’episodio, avvenuto recentemente, riporta sotto i riflettori Maniero, che negli anni ’90 contribuì a smantellare la banda della Mala del Brenta grazie alle sue confessioni come collaboratore di giustizia. Attualmente vive con una nuova identità in un luogo segreto.

Nel 2023, Maniero aveva concluso di scontare una condanna a quattro anni per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, Marta Bisello, che lo aveva denunciato. A 70 anni, l’ex boss torna dunque al centro di una vicenda di violenza, aggravando ulteriormente il suo già controverso passato.