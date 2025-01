Elezioni Veneto – Tosi: “Improbabile governatore della Lega, se sarà di FI sarò io”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Lo scontro nel centrodestra si accende in vista delle prossime elezioni regionali in Veneto. Flavio Tosi, ex sindaco di Verona ed europarlamentare di Forza Italia, ha dichiarato il suo interesse a candidarsi come presidente della Regione, affermando che il suo partito lo ha già indicato come possibile nome di punta.

“Se il candidato in Veneto sarà espresso da Forza Italia, sarò io. Lo ha detto Tajani”, ha dichiarato Tosi durante un’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Ha inoltre escluso che la Lega possa proporre un proprio candidato, definendo questa ipotesi “molto improbabile”.

Tosi ha sottolineato la sua fiducia nelle possibilità di successo, ricordando che il centrosinistra non ha mai vinto in Veneto. “Sono ancora benvoluto e stimato – ha aggiunto – e credo che un candidato forte e radicato nel territorio possa fare la differenza.”

Le dichiarazioni arrivano in un momento di forti tensioni nel centrodestra veneto, con il presidente uscente Luca Zaia che ha criticato aspramente i “candidati calati dall’alto” e non esclude una corsa solitaria della Lega, affiancata da una lista civica a suo nome.