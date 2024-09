Ecco perché sta tornando la regola dei 100 ml di liquidi nel bagaglio a mano

Se avete in programma di viaggiare in aereo a breve, fate attenzione: da domenica 1° settembre, in diversi aeroporti europei è stata reintrodotta la regola dei 100 ml. Questa norma, istituita nel 2006, era stata eliminata all’inizio del 2024 grazie all’installazione di scanner 3D che facilitavano i controlli di sicurezza del bagaglio a mano, permettendo di identificare il contenuto senza restrizioni. Tuttavia, sono emersi dei problemi con questi scanner.

Per questo motivo, la Commissione Europea ha chiesto agli aeroporti dotati di scanner C3 di reintrodurre il divieto di trasportare nel bagaglio a mano contenitori di liquidi di grandi dimensioni, ripristinando l’obbligo di limitare liquidi, creme e altre sostanze a 100 ml, trasferendoli eventualmente nel bagaglio da stiva.

I dispositivi elettronici non sono interessati da questa reintroduzione. “In alcuni casi, anche se molto raramente, potrebbe accadere che gli scanner non riescano a rilevare un liquido esplosivo,” hanno avvertito alcuni Stati membri alla Commissione Europea. Va sottolineato che questo “rollback” non è definitivo e si attende l’esito di ulteriori verifiche.

Anche il Regno Unito ha adottato misure simili negli ultimi mesi, dopo aver riscontrato problemi nel rilevamento dei liquidi nei bagagli a mano.

Buone notizie per i viaggiatori: l’obbligo di rimuovere dispositivi elettronici dai bagagli durante i controlli, abolito con l’introduzione dei nuovi scanner, rimane sospeso. È quindi possibile lasciare computer e altri dispositivi elettronici all’interno del bagaglio durante i controlli.

Si consiglia comunque di verificare le regole specifiche di ciascun aeroporto, poiché non tutti sono ancora dotati di questa tecnologia.