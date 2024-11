Dune Prophecy: uscita la serie TV maestosa e spettacolare

“Dune: Prophecy”, una nuova epopea nel vasto universo di Frank Herbert

Il termine “inadattabile” emerge ogni volta che si parla di Dune, l’epica saga di Frank Herbert che, sessant’anni dopo la sua creazione, continua a ispirare nuove interpretazioni. Dopo il tentativo di David Lynch nel 1984 e la visione di Denis Villeneuve al cinema, l’universo di Dune si espande con la serie Dune: Prophecy. Ambientata 10.000 anni prima degli eventi principali, la serie esplora la fondazione del Bene Gesserit, un ordine religioso femminile tanto temuto quanto enigmatico.

Un prequel nello stesso universo dei film

Come spiega Mark Strong, che interpreta l’Imperatore Javicco Corrino, la serie non richiede una conoscenza pregressa di libri o film: “Puoi godertela anche senza sapere nulla dell’universo di Dune”. Tuttavia, l’essenza dell’opera di Denis Villeneuve rimane centrale. “Abbiamo seguito il tono che Denis ha dato al suo mondo, ma costruendo il nostro spazio narrativo”, afferma Alison Schapker, co-creatrice della serie e già coinvolta in progetti iconici come Lost e Fringe.

La trama si sviluppa in un’Imperium lacerato dalle lotte di potere tra le Grandi Case. Dietro le quinte, le Bene Gesserit, guidate dalla Reverenda Madre Valya Harkonnen (Emily Watson) e sua sorella Tula (Olivia Williams), tirano i fili. Il loro controllo attraverso la rete di spie conosciuta come “Truth Tellers” si intreccia con il risveglio di una profezia antica e la comparsa di un misterioso soldato (Travis Fimmel).

Ambientazioni maestose e visivamente spettacolari

La maggior parte dell’azione si svolge su pianeti come Salusa Secundus, Lankiveil e Wallach IX, dove si insediano le Bene Gesserit. I paesaggi, realizzati anche con l’ausilio di stampanti 3D, offrono un’esperienza visiva immersiva. Mark Strong, impressionato dai set in Ungheria, sottolinea: “Erano enormi, più grandi di quelli dei più grandi film di Hollywood su cui ho lavorato”.

Una zona grigia tra profezie e potere

La serie affronta temi centrali per l’universo di Herbert: il potere, la manipolazione e il significato delle profezie. “Ci piace che le Bene Gesserit siano in una zona grigia: a volte le temi, altre fai il tifo per loro”, osserva Schapker, sottolineando il ruolo cruciale delle profezie nella trama.

Dune: Prophecy, composta da sei episodi, promette di arricchire l’immaginario di Dune, con una cura maniacale per i dettagli che riporta il pubblico in un universo ricco di intrighi, mistero e grandiosità visiva.