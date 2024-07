Due veneti scompaiono in Sardegna: appelli per le ricerche

Si moltiplicano sui social gli appelli per le ricerche di Michael Frison 25enne inglese di origini venete (scomparso nella zona di Arzachena) e per Carla Visintin, scomparsa nella zona di Stintino. Entrambi sarebbero in stato confusionale.

Per quanto riguarda Michael rilanciamo l’appello della madre, Cristina Pittalis.

L’appello

Michael non è stato ancora ritrovato. Le ricerche si sono attivate. Vigili del Fuoco e Guardia Forestale stanno facendo di tutto per trovarlo.

È un ragazzo dolcissimo, lo potete avvicinare senza timore, vi prego, se lo vedete fermatelo, parlategli, ma non lo lasciate solo. Vi prego.

Parlategli di mamma e del suo fratellino.

Michael è scomparso da qui…

https://maps.app.goo.gl/t3XaCEjnHTxuCBcE9

Le forze dell’ordine lo cercano ma la zona è vasta, troppo.

Vi prego, se potete, guardate nei vostri terreni, nei casolari.

Se avete la possibilità, per favore andate ad aiutare nelle ricerche.

Ma non andate da soli, alla cieca, parlate con i gruppi dei vigili del fuoco, o della protezione civile, offrite il vostro supporto, chiedete cosa e come potete aiutare.

Loro sanno come muoversi, e come coordinare i gruppi di ricerca

Per favore, abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Mio figlio Michael è scomparso nelle campagne vicino a Luogosanto, Valdicorru. Ieri, sabato 13 luglio, alle ore 17/18 si è spogliato di tutto ed è scomparso. È alto 170cm, moro, capelli lunghi, rasati ai lati. La foto in spiaggia è stata fatta la settimana scorsa, quindi molto attuale.

È in stato confusionale, molto dimagrito dalle foto. Madre lingua Inglese, ma parla benissimo l’Italiano.

Io vivo in Inghilterra e sto organizzando per arrivare in Sardegna al più presto, ma ho bisogno del vostro aiuto adesso.

La polizia è stata contattata all 13 di oggi, e sicuramente si stanno attivando per le ricerche, ma il vostro aiuto è cruciale.”

Nella zona di Stintino si cerca la 75enne Carla Visentin, in vacanza con la famiglia. La donna sarebbe in stato confusionale per problemi di salute. Alta 1,60 cm, minuta e vestita con camicia bianca a fiori. Anche il Comune di Stintino ha diffuso un appello.