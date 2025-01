Dopo Twitter Elon Musk pronto a comprare TikTok?

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le autorità cinesi stanno considerando la possibilità che Elon Musk possa acquisire le attività americane di TikTok, qualora la popolare piattaforma venisse bandita negli Stati Uniti entro la fine della settimana. La notizia, riportata lunedì da Bloomberg, si inserisce in un quadro di tensioni politiche e legali legate alla presenza di TikTok sul mercato statunitense.

Nel 2024, il Congresso americano ha approvato una legge che obbliga ByteDance, il colosso cinese proprietario di TikTok, a vendere la sua filiale americana entro il 19 gennaio 2025, pena il divieto dell’app nel Paese, dove conta 170 milioni di utenti.

Un caso alla Corte Suprema

La questione è arrivata fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che venerdì scorso ha ascoltato le argomentazioni delle parti coinvolte. Washington sostiene che il provvedimento è necessario per prevenire rischi di spionaggio e manipolazione da parte del governo cinese. Dall’altro lato, TikTok e associazioni per la libertà di espressione denunciano che la legge limita gravemente i diritti dei cittadini.

Secondo le prime impressioni, una netta maggioranza dei giudici sarebbe favorevole al divieto. Nel frattempo, il governo cinese e ByteDance si sono opposti con forza all’idea di cedere le operazioni statunitensi.

Musk come opzione sul tavolo?

Secondo fonti riservate citate da Bloomberg, alti funzionari cinesi avrebbero già avviato discussioni su possibili piani di emergenza per TikTok. Una delle ipotesi in esame coinvolgerebbe Elon Musk, con l’idea che il miliardario possa acquisire il controllo della filiale americana della piattaforma e gestirla insieme al suo social network, ribattezzato X (ex Twitter). Tuttavia, Bloomberg sottolinea che le deliberazioni sono ancora preliminari.

Trump e TikTok: dal divieto al “debole” per l’app

Donald Trump, che il 20 gennaio tornerà alla presidenza degli Stati Uniti, aveva già tentato di vietare TikTok nel 2020, durante il suo primo mandato, motivando la decisione con ragioni di sicurezza nazionale. Tuttavia, nel tempo ha cambiato posizione, dichiarando di avere un “debole” per l’app e per il suo pubblico giovane.

Musk e la politica

Elon Musk, già noto per il suo ruolo alla guida di Tesla e SpaceX, ha acquistato Twitter (ora X) nel 2022 per 44 miliardi di dollari. Successivamente, ha utilizzato la piattaforma per sostenere politicamente Donald Trump e ha finanziato in modo significativo il Partito Repubblicano, rafforzando i legami con la destra americana.