Donald Trump: “Odio Taylor Swift!”

Donald Trump è preoccupato e irritato. La sua paura principale? Perdere decine di migliaia di elettori a seguito dell’annuncio di Taylor Swift, megastar del pop, che ha espresso il suo sostegno a Kamala Harris dopo il dibattito presidenziale del 10 settembre. Domenica, il candidato repubblicano ha perso la pazienza, attaccando la cantante sui social: “Odio Taylor Swift!” ha scritto in maiuscolo sul suo account Truth Social. Durante gli MTV Video Music Awards, l’11 settembre, Taylor Swift ha esortato i suoi milioni di giovani fan americani a registrarsi per votare nelle elezioni presidenziali.

L’effetto Taylor Swift

Sostenendo Kamala Harris, la cantante di Shake It Off potrebbe riuscire a mobilitare giovani elettori a favore del candidato democratico, influenzando le presidenziali del 5 novembre. Secondo i media americani, citando il sito governativo vote.com, il sostegno di Taylor Swift ha spinto oltre 400.000 persone a visitare il sito per ottenere informazioni su come iscriversi alle liste elettorali, un processo che può essere complesso in alcuni stati. L’11 settembre, Donald Trump ha affermato che Taylor Swift avrebbe “pagato un prezzo economico” per il suo appoggio a Kamala Harris. “Non sono mai stato un fan di Taylor Swift (…). Lei appoggia sempre un democratico, e probabilmente ne pagherà il prezzo sul mercato” musicale, ha dichiarato il candidato repubblicano.