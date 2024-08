Domeniche ecologiche a Vicenza: ecco il calendario da settembre ad aprile ogni ultimo weekend del mese

Approvato, a Vicenza, il calendario 2024-2025 delle Domeniche ecologiche

La giunta ha approvato il calendario delle domeniche ecologiche da settembre di quest’anno ad aprile 2025. L’appuntamento è fissato per ogni ultima domenica del mese, ad eccezione di marzo quando la giornata green si terrà il 16 in concomitanza con la Stravicenza. Le date da segnare sono quindi domenica 29 settembre, 27 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre, 26 gennaio, 23 febbraio, 16 marzo e 27 aprile.

Sarà riproposta la formula organizzativa degli scorsi mesi, con eventi di sensibilizzazione ambientale, che interesseranno oltre al centro storico anche i quartieri, e limitazioni alla circolazione veicolare. Non mancherà la partecipazione delle associazioni locali a carattere ambientale, culturale e per la tutela della salute che collaborano storicamente alla buona riuscita delle giornate green.

«Le domeniche ecologiche sono delle occasioni per coinvolgere i cittadini in attività di sensibilizzazione sui temi ambientali -. sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Gli eventi sul territorio, le iniziative tarate per bambini e famiglie, i momenti di approfondimento su clima, acqua, consumo di cibo e molti altri argomenti ancora permettono di sperimentare stili di vita diversi e più sostenibili, aiutandoci a capire come rendere più leggere la nostra impronta sul pianeta. Per quanto quindi siano un obbligo previsto all’interno del Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria della Regione Veneto, richiamate anche dal Patto dei sindaci, le domeniche ecologiche sono delle opportunità per coinvolgere cittadini, associazioni e istituzioni sulle questioni climatiche e ambientali. Come l’anno scorso abbiamo deciso quindi di aprire la stagione delle giornate green già a settembre con una domenica aggiuntiva rispetto a quelle obbligatorie previste da ottobre ad aprile».