Debutta IT Wallet: primo giorno, prime difficoltà d’uso

Conclusa la sperimentazione su IT Wallet, da oggi il portafoglio digitale sull’app IO è disponibile per tutti gli utenti che vorranno utilizzarlo per custodire i propri documenti online.

Son tanti però gli italiani che stamattina stanno riscontrando problemi nell’uso del servizio, forse proprio perchè migliaia e migliaia (probabilmente anche milioni) di italiani si sono riversati sull’app IO per attivare la versione digitale di Patente e Tessera Sanitaria.

E molto probabilmente il sistema non ha retto il picco di accessi: al momento l’app IO funziona correttamente, ma non si riesce ad aggiungere Patente, Tessera Sanitaria o Carta Europea della Disabilità.