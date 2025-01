Countdown al divieto di TikTok negli Stati Uniti: utenti in fuga e boom di app alternative

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Con il possibile divieto di TikTok negli Stati Uniti che incombe a soli tre giorni di distanza, molti utenti hanno già iniziato a dire addio all’app e a cercare alternative. La preoccupazione è cresciuta dopo un rapporto di The Information secondo cui TikTok potrebbe essere completamente inaccessibile nel Paese da domenica, a meno che la piattaforma non vinca la sua sfida alla Corte Suprema o non trovi un acquirente statunitense entro quella data.

L’addio degli utenti

L’influencer Jasmine Chiswell, seguita da 18 milioni di follower, ha condiviso martedì un video su TikTok in cui, accigliata, si prepara a salutare la piattaforma. “Io che dico addio a 18 milioni di migliori amici perché TikTok è stato bannato”, recita il testo del suo video, accompagnato da emoji di cuori spezzati.

La possibilità di un ban totale ha sorpreso molti, che si aspettavano solo la rimozione dell’app dagli store digitali, consentendo agli utenti esistenti di continuare a utilizzarla. Tuttavia, il nuovo scenario dipinge un quadro più drastico.

La migrazione verso le app alternative

Con l’incertezza sul futuro di TikTok, diverse app stanno attirando i cosiddetti “rifugiati di TikTok”. Tra le piattaforme emergenti questa settimana si trovano RedNote (Xiaohongshu), Lemon8, Clapper, Flip e Fanbase.

RedNote, un’app cinese simile a Instagram, ha registrato un’impennata nei download. Alcuni nuovi utenti americani hanno dichiarato di aver scelto l’app come gesto di sfida verso il governo degli Stati Uniti, accusato di ipocrisia rispetto alla gestione dei dati personali.

Anche Lemon8, sviluppata dalla società madre di TikTok, ByteDance, ha guadagnato popolarità. Tuttavia, entrambe le app potrebbero essere soggette a un futuro divieto per via delle loro connessioni con la Cina.

Alternative non cinesi come Clapper e Flip stanno anch’esse guadagnando terreno. Clapper, che integra una funzione di conversazioni audio in diretta, ha attirato 1,4 milioni di nuovi utenti in una settimana. Flip, una piattaforma di video brevi incentrata sullo shopping, è salita al sesto posto sull’App Store, nonostante abbia registrato problemi tecnici dovuti all’afflusso di nuovi utenti.

Il vantaggio unico di TikTok

Nonostante la proliferazione di nuove piattaforme, molti utenti sostengono che TikTok rimanga insostituibile. La comunità, l’autenticità e soprattutto il sofisticato algoritmo dell’app, che personalizza i contenuti in modo quasi impeccabile, rappresentano i suoi punti di forza.

“Su TikTok posso essere più autentico e divertirmi con i miei follower. È un’esperienza unica”, ha dichiarato l’influencer Stormi Steele, sottolineando anche l’importanza di TikTok Shop, che genera milioni di dollari al mese per il suo marchio.

Secondo Jake Maughan di BENlabs, “L’algoritmo di TikTok è ineguagliabile. La possibilità per chiunque di diventare virale da un giorno all’altro è qualcosa che altre piattaforme non riescono a replicare”.

Instagram e YouTube sotto pressione

Piattaforme più consolidate come Instagram e YouTube potrebbero trarre vantaggio dal ban di TikTok, ma gli utenti affermano che mancano della “magia” dell’app cinese. Problemi come un’esperienza utente meno fluida e una comunità percepita come meno autentica lasciano molti scettici sul loro potenziale come sostituti.

Il futuro degli utenti di TikTok appare incerto, ma una cosa è chiara: la battaglia per conquistare i loro cuori – e i loro dati – è appena iniziata.