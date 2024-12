Cosa inquina di più in Veneto? La risposta dalla statistica della Regione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

In concomitanza con la 29° Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) che si è tenuta a Baku, in Azerbaijan, dall’11 al 22 novembre, la Regione Veneto ha realizzato un numero di Statistica Flash relativo ai cambiamenti climatici e alla situazione delle emissioni di gas serra partendo dalla scala globale per arrivare fino a quella regionale.

In chiave veneta, emerge che nel 2021 i due macrosettori più inquinanti sono il “trasporto su strada” e la “combustione non industriale” che, insieme coprono quasi la metà delle emissioni in Veneto (27,3% e 21,3% rispettivamente). Le emissioni del “trasporto su strada” sono prodotte per quasi il 60% dalle automobili e per il 35,6% dai veicoli commerciali (pesanti e autobus da una parte e leggeri dall’altra, rispettivamente con il 18,8 e il 16,8%). Quelle della “combustione non industriale” provengono per oltre il 71% dagli impianti di riscaldamento domestico e per il 28% da quelli commerciali ed istituzionali. Il terzo macrosettore più inquinante è quello della “combustione nell’industria”, con quasi il 18% del totale di CO 2 equivalente. “L’agricoltura”, pur non emettendo CO 2 diretta, bensì solo CO 2 equivalente derivante dal metano e dagli ossidi di azoto, è responsabile del 10% delle emissioni complessive.

“Come giunta – ricorda l’Assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin – abbiamo approvato la Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, visto l’incremento registrato da Arpav della temperatura media in Veneto di 1,5 gradi centigradi negli ultimi 30 anni. Si tratta di uno strumento che ha lo scopo di coordinare tutti i piani regionali in modo da focalizzare l’attenzione sui cambiamenti climatici. Dal Piano Energetico, alla Pianificazione Urbanistica, al Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico a quello dei Trasporti e così via. Tutti i piani coordinati in modo tale da affrontare la sfida dei cambiamenti climatici che comportano come effetto collaterale l’incremento della frequenza dei fenomeni meteo estremi. Si passa da periodi di grande siccità a periodi di grande piovosità. Due facce della stessa medaglia che vedono la regione in campo già da anni. Basti pensare ad esempio a Piano di Mitigazione del Rischio Idrogeologico nato ormai 13 anni fa o al Piano di Tutela e Risanamento dell’atmosfera di cui la Regione Veneto si era dotata già vent’anni fa. I fenomeni meteo estremi registrati negli ultimi anni sono stati più rilevanti in termini di precipitazioni rispetto a quanto accaduto nel 2010 quando mezzo Veneto si allagò, ma non hanno dato gli stessi effetti al suolo proprio perché la Regione, con visione lungimirante, sta lavorando da anni su questo fronte”.