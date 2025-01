Ciclismo, Giro d’Italia 2025: si alza il sipario sulla corsa rosa, ecco le tappe venete

“Il Giro d’Italia è molto più di una competizione: è un viaggio nel cuore dell’Italia e del Veneto, che con le sue eccellenze paesaggistiche e culturali, è pronto ad accogliere atleti, tifosi e appassionati di ciclismo da ogni dove per vivere insieme la magia della Corsa Rosa. Ci attende un’edizione con un altissimo valore sportivo e culturale per il Veneto, in cui avremo l’occasione di mostrare al mondo tutte le bellezze di una regione che ha contribuito a scrivere indimenticabili pagine di storia del ciclismo. Attraverso le nostre città, i nostri borghi e le montagne, il Giro, quest’anno, attraverserà luoghi iconici e simbolo di un territorio che ha saputo valorizzare le sue innumerevoli eccellenze. E assieme a tutti i veneti, innamorati dello sport e del Giro, saremo come sempre i primi tifosi di questa straordinaria manifestazione. Che quest’anno avrà in Veneto uno dei percorsi più belli della storia della Carovana rosa, dove non solo le città ma anche i borghi e i piccoli centri sapranno entusiasmare milioni di telespettatori in Italia e nel Mondo”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accoglie l’annuncio delle quattro tappe venete svelate oggi, in occasione della presentazione ufficiale a Roma, all’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’. Il Giro d’Italia inizierà ufficialmente il 9 maggio con partenza dall’Albania e la conclusione a Roma il primo giugno. “Con quattro tappe, tra bellezze, storia e passione ciclistica, il Veneto sarà il cuore pulsante dell’ultima settimana di gara, offrendo un palcoscenico unico per le sfide più dure e spettacolari di questa edizione – prosegue il Governatore -. Il territorio di Rovigo, Vicenza, Treviso, Asiago e Piazzola sul Brenta, tra le altre, faranno da cornice a momenti indimenticabili di sport e passione. Di fatto, non sarà solo una sfida sportiva, ma un viaggio attraverso paesaggi mozzafiato, città d’arte e luoghi intrisi di storia, capaci di far sognare milioni di sostenitori”. “Ogni tappa sarà una vetrina eccezionale per le nostre città ricche di storia e i nostri paesaggi mozzafiato: un’occasione per mostrare il meglio del Veneto al mondo intero – conclude Zaia -. Dai centri storici di Rovigo e Vicenza, alle colline trevigiane, fino alle salite leggendarie dell’Altopiano di Asiago, il Veneto si presenta al mondo come un territorio unico e con una tradizione sportiva senza eguali, capace di diventare un teatro di giornate spettacolari che metteranno in luce il suo ruolo di primo piano nella Corsa Rosa maschile. Ma il Veneto sarà ancora protagonista anche nel Giro d’Italia Women, con il passaggio il 9 luglio in provincia di Belluno e Treviso e l’arrivo a Pianezze di Valdobbiadene scalando il muro di Ca’ del Poggio e, il giorno successivo, 10 luglio, con la Mirano-Monselice, attraversando territori spettacolari contornati di ville venete e nel parco dei colli Euganei da poco riconosciuto del titolo MAB Unesco”.”. Le tappe in Veneto del Giro d’Italia 2025 (maschile) Venerdì 23 maggio: Rovigo – VicenzaUna tappa che unirà i paesaggi del Polesine con il fascino architettonico di Vicenza, patria del Palladio. I ciclisti attraverseranno pianure e colline, offrendo un mix di velocità e strategia. Sabato 24 maggio: Treviso – Nova GoricaPartendo dalla città delle Colline del Prosecco, il gruppo pedalerà verso il confine sloveno, in una tappa che celebra l’unione tra cultura e territori, esaltando il ruolo di Treviso come crocevia internazionale. Domenica 25 maggio: Fiume Veneto – AsiagoUn appuntamento imperdibile per gli appassionati delle grandi salite. Dalle pianure del Friuli, il percorso condurrà il gruppo fino all’Altopiano di Asiago, teatro di sfide epiche e paesaggi spettacolari. Martedì 27 maggio: Piazzola sul Brenta – San Valentino a TrentoPartenza dal suggestivo scenario di Villa Contarini e arrivo in montagna. Questa tappa regalerà emozioni intense, collegando la tradizione veneta con la maestosità delle Dolomiti.