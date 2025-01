Ciclabile Vicenza-Torri: continuano i lavori

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Continuano i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale lungo la strada Regionale 11, che metterà in collegamento il territorio di Vicenza con quello del Comune di Torri di Quartesolo. La prossima settimana è previsto l’avvio dei lavori su un nuovo tratto del percorso, della durata prevista di tre mesi, per cui sarà necessario un restringimento temporaneo della carreggiata con possibili rallentamenti del traffico.

«L’amministrazione è molto impegnata nella realizzazione di nuove infrastrutture che favoriscano la mobilità ciclabile e la sicurezza dei pedoni – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller -. Dopo il primo tratto realizzato lo scorso anno, iniziano ora i lavori per completare la messa in sicurezza di un ulteriore tratto di strada Padana verso Padova. Il collegamento con la rete ciclabile della città sarà successivamente completato con il collegamento tra il centro commerciale “Palladio” e il nodo viario di viale Camisano. Quest’ultimo intervento è in fase di progettazione e si svilupperà all’interno delle opere viarie previste per la Tav. Continua dunque il progetto di connessione della città ai Comuni contermini».

I lavori, finanziati con fondo europeo Next Generation nell’ambito del Pnrr (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 – Rigenerazione urbana – CUP B34E21004020001), vedono un investimento complessivo di 650.000 euro, e si dividono in due stralci. Il primo tratto, di 480 metri, già completato, situato di fronte al centro commerciale “Palladio”, riguardava la pista ciclabile in sede propria sulla banchina della strada Padana verso Padova. Il secondo tratto, di 175 metri, raggiungerà invece la passerella posata nel 2018, come primo stralcio, a confine con il territorio di Torri di Quartesolo. Il tratto completo interessato, della lunghezza totale di circa 650 metri, va dall’ingresso del centro commerciale “Palladio”, fino alla passerella ciclopedonale sopra la roggia Tribolo. L’intervento prevede anche il rifacimento di due fermate del trasporto pubblico locale, con l’adeguamento delle barriere architettoniche.

I lavori, la cui durata prevista è di circa 90 giorni, comporteranno un restringimento temporaneo della sede stradale, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17, con l’attivazione momentanea di un senso unico alternato regolato da movieri, e con la possibilità di rallentamenti del traffico in entrambe le direzioni.