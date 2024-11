Ciclabile della Valsugana, 100 mila euro dalla Regione per il ripristino dell’opera

“Grazie all’ultima manovra di bilancio, abbiamo assegnato al Comune di Enego, nel vicentino, un contributo di 100 mila euro per la messa in sicurezza della ciclabile della Valsugana che lo scorso gennaio era stata danneggiata a causa della caduta di materiale franoso. In tal modo, andiamo a garantire il ripristino della circolazione lungo un’arteria ciclabile dall’elevato valore turistico che collega la pianura vicentina con il territorio della Provincia Autonoma di Trento”.Lo ha detto la Vicepresidente del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, con riferimento all’accordo di programma che verrà sottoscritto tra Regione del Veneto e Comune di Enego, in provincia di Vicenza, per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio da caduta massi a seguito di frana sulla ciclabile della Valsugana in località Cornale Ponte di Primolano. Per questo intervento di messa in sicurezza del versante in corrispondenza della ciclabile, il Comune di Enego ha redatto una progettazione esecutiva del costo previsto di 200 mila euro, chiedendo un contributo regionale.“Questa ciclabile lungo il fiume Brenta è una meta molto frequentata e apprezzata dai cicloamatori, sia italiani che stranieri, ed è un fiore all’occhiello dell’offerta turistica della Valsugana – spiega la Vicepresidente De Berti -. Abbiamo, quindi, ritenuto importante ripristinare questo collegamento “slow” fra la pianura vicentina e il Trentino. L’interruzione del tracciato al Cornale obbligava i ciclisti a prendere il treno tra Cismon e Primolano o fare una deviazione in bici fino ad Arsiè per scendere nuovamente a valle. Perciò, non appena abbiamo avuto a disposizione le risorse necessarie, le abbiamo destinate al comune di Enego, che da solo faceva molta fatica a sostenere l’intera spesa dei lavori”.