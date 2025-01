Brendola – I contributi per le famiglie in difficoltà

L’anno 2024 appena concluso ha visto il comune di Brendola, guidato dal sindaco Bruno Beltrame, impegnato nel dare delle risposte concrete a molte famiglie di Brendola che versano in difficoltà economiche, mediante l’erogazione di contributi erogati, in base al reddito Isee. Contributi che complessivamente ammontano a circa 57.000 euro, di cui circa 41.000 euro sono risorse a carico del bilancio comunale in quanto sono venuti meno dei finanziamenti regionali a sostegno del bando affitti.

Oltre a questi benefici sono stati destinati anche dei fondi relativi ad integrazione delle rette a favore di ospiti in strutture di accoglienza per 9.378,00 euro.

“Come Amministrazione Comunale – spiega l’assessore al Sociale Gloria Dal Ferro – abbiamo cercato di far di intervenire in maniera concreta continuando a destinare risorse importanti alle famiglie in difficoltà, per il pagamento dell’affitto, le spese dell’istruzione dei figli e per le bollette di riscaldamento. Anche nel bilancio 2025 – conclude Dal Ferro – gli stanziamenti previsti in favore del sociale ci consentiranno di garantire la stessa attenzione alle fasce più deboli della popolazione”.

Sono state circa un centinaio le famiglie beneficiarie di contributi e sussidi, di seguito elencati in dettaglio.

Il contributo regionale per l’acquisto di libri di testo è stato di circa 7.000 euro; per gli affitti sono stati erogati 23.300 euro. Ammonta a 3.957 euro il contributo regionale assegnato per il Sostegno all’Abitare (utenze domestiche, affitti). Sono stati inoltre erogati 950 euro per spese di attività a sostegno dei minori (Progetto Povertà Educativa). Per quanto riguarda invece i progetti di inclusione sociale di persone fragili sono stati assegnati contributi per euro 4.130.

Sempre a sostegno delle politiche sociali l’Amministrazione Civica ha stanziato quale contributo comunale per spese relative al riscaldamento domestico la somma di 5.374 euro. Ulteriori 6.282 euro sono stati destinati a famiglie, con figli in età scolare, come contributo comunale per i centri estivi.

Sono stati inoltre elargiti contributi straordinari per complessivi 5.900 euro in favore di famiglie in particolari difficoltà per far fronte al pagamento di affitto e utenze domestiche.

“Soprattutto in questi ultimi anni il Comune di Brendola – sottolinea il sindaco Bruno Beltrame – è impegnato in politiche sociali a sostegno delle famiglie e persone che attraversano periodi di difficoltà economica, incentivando iniziative volte a ridurre il disagio economico e la marginalità, con l’impiego di risorse del bilancio comunale. Risorse – puntualizza – che sono possibili solo grazie ad una oculata gestione finanziaria dell’ente, ma che sono comunque limitate rispetto alle tante situazioni di bisogno presenti nella Comunità. In tal senso – evidenza il primo cittadino – auspico che gli enti sovraordinati siano sensibili a queste necessità ampliando le risorse messe a disposizione e la platea di accesso agli aiuti. Come Comune – conclude – faremo sempre la nostra parte nell’aiutare i cittadini e le famiglie in difficoltà”.

Alla fine del mese, con fondi a totale carico del bilancio comunale, saranno inoltre liquidati circa 12.700 euro quale contributo per le spese di locazione relativi all’anno 2023 e circa 12.140 euro a famiglie che hanno presentato la richiesta di contributo per il bando riscaldamento relativo all’anno 2024.