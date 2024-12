Benvenuti in biblioteC.A.A. : arriva a palazzo Cornaggia la segnaletica inclusiva

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Sarà presentata giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 16.45 nella sala ragazzi con letture animate in simboli C.A.A., Comunicazione Aumentativa e Alternativa, la nuova iniziativa inclusiva della Biblioteca Civica.

Il progetto è stato curato della Biblioteca Civica di Thiene in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Thiene ed esperti del settore.

Negli spazi della Biblioteca verrà introdotta una nuova segnaletica composta da simboli grafici e disegni, pensata per facilitare l’orientamento di chi ha disabilità comunicative, con particolare riferimento a coloro che incontrano difficoltà nella comprensione delle indicazioni.

Si tratta della Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.), un insieme di strumenti e metodologie che migliorano la comunicazione di chi ha difficoltà con il linguaggio orale e la scrittura.

Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti della biblioteca e la comunità tutta sul tema della disabilità comunicativa, rispondendo alle necessità e alle richieste di una parte dell’utenza più fragile che frequenta i nostri servizi.

Ludovica Sartore, assessora alla Biblioteca, dichiara: «Con questa nuova iniziativa la Biblioteca diventa ancora più accogliente e casa di tutti. La Cultura è infatti non solo arricchimento personale, ma capacità di incontrare l’altro, comunicare, crescere nella sensibilità e in consapevolezza».

Nell’evento di giovedì le letture sono rivolte a tutti coloro che desiderano sperimentare un nuovo modo di leggere e orientarsi, dai più piccoli agli adulti. Dopo le letture sarà presentata la nuova segnaletica inclusiva in C.A.A. della biblioteca.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e possibilità di richiedere informazioni al numero telefonico: 0445 804727