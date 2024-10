Bassano – Pavan in maggioranza, Berlato richiama il partito

Pavan in maggioranza, l’On. Sergio Berlato richiama il partito: “Rispettare il sindaco e gli elettori. Le scelte vanno condivise”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Sergio Berlato sulla situazione creatasi a Bassano, dove Elena Pavan, candidata contro Finco alle recenti elezioni comunali, entra ora in maggioranza sotto la bandiera di Fratelli d’Italia.

“Basta personalismi -scrive Berlato- rispettiamo i cittadini di Bassano del Grappa e lavoriamo con spirito di coalizione per rafforzare il centrodestra”. L’On. Sergio Berlato, eurodeputato e componente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia, richiama il partito alla responsabilità dopo il passo in avanti compiuto dalla segreteria cittadina con il tesseramento di Elena Pavan e la scelta unilaterale di aprire le porte della maggioranza all’ex primo cittadino.

“Non vi è alcun dubbio – esordisce l’On. Berlato – che una parte di Fratelli d’Italia non ha mai voluto Nicola Finco come sindaco di Bassano del Grappa. Per questo hanno deciso di rompere l’unità del centrodestra e hanno sostenuto la sindaca uscente al primo turno delle elezioni amministrative, e soltanto al ballottaggio, per una questione di opportunità ma con scarsa convinzione, hanno deciso di sostenere Finco. Ciò che stupisce è che ancora adesso quella stessa parte del partito, dopo essere riuscita a restare in maggioranza e a far parte dell’Amministrazione cittadina nonostante scelte poco lungimiranti che non sono state premiate dall’elettorato, stia tentando di mettere in difficoltà il sindaco Nicola Finco per questioni di rivalsa e interessi personali”.

L’On. Sergio Berlato invita quindi quella parte del partito a correggere la rotta: “Il nostro partito è sempre stato dalla parte della gente. Dobbiamo mantenere al centro l’interesse della città e la volontà dei cittadini, senza inutili e dannose forzature nei confronti dell’Amministrazione di centrodestra di cui il partito è parte integrante. Le scelte che riguardano la maggioranza devono essere concordate con il Sindaco, senza cadere nella tentazione di mettere in atto iniziative che non verrebbero capite dai bassanesi e tradirebbero la fiducia dell’elettorato di centrodestra”.

“Torniamo a privilegiare prima di tutto il bene della città – conclude l’On. Berlato – e anche l’immagine della coalizione, senza assumere azioni provocatorie nei confronti del Sindaco, che ha avuto l’onore e l’onere di amministrare la città di Bassano del Grappa, anche con l’appoggio dei nostri elettori.

Ogni scelta deve essere condivisa con il Sindaco condividendo tempi e modi di attuazione per dare forza e continuità all’azione amministrativa”.