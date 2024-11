BASSANO – Mobilità in centro storico, l’assessore Zonta: “Il piano parcheggi è ancora vivo”

“Il piano parcheggi è ancora al centro dell’agenda amministrativa, ma in fase di revisione per dare risposte sempre più puntuali alle esigenze di residenti e commercianti”. Così Andrea Zonta, Assessore alla Viabilità, rassicura i vertici del quartiere Centro Storico in merito alla richiesta di un riordino del traffico e della sosta.

“Dopo l’insediamento della nuova Amministrazione comunale – spiega l’Assessore – abbiamo incontrato alcuni rappresentanti del quartiere per riprendere in mano il piano elaborato, in una prima versione, un paio d’anni fa, raccogliendo nuove osservazioni dei residenti del centro storico e dei commercianti. Ora siamo in una fase di revisione, nell’intento di riformulare questo piano per dare risposte a chi vive il centro e a chi ci lavora, trovando punti di equilibrio tra le varie esigenze. Considerando i lavori in corso in via Portici Lunghi e l’imminente periodo natalizio con i numerosi eventi ad esso legati – continua Zonta – contiamo di tornare a monitorare il centro in una condizione di maggiore routine nei primi due mesi del 2025. Al termine di questo primo bimestre del nuovo anno, torneremo dalle parti interessate con una proposta aggiornata e apriremo un nuovo tavolo di concertazione, per arrivare alle soluzioni definitive in base agli equilibri che sarà necessario individuare tra le necessità di ognuno”.

Anche in merito alla richiesta di un’estensione della ZTL, sia in termini di spazio che di tempi, l’Assessore Zonta precisa: “Questo processo è già iniziato, e le dichiarazioni di intenti rilasciate di recente dimostrano che la richiesta dei residenti è stata presa in seria considerazione. Anche in questo caso, a breve, porteremo una nuova proposta sul tavolo di confronto e, una volta sentite le parti, l’Amministrazione prenderà le decisioni che riterrà più opportune per l’interesse pubblico”.

Infine, in merito ai parcheggi selvaggi e ai frequenti divieti, Andrea Zonta precisa: “Le regole per la sosta in centro ci sono. Bisogna farle rispettare intensificando i controlli”.