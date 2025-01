Autonomia – Giovine (FdI): “La Consulta ha tolto ogni dubbio: avanti tutta”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del deputato vicentino di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine sulla recente bocciatura da parte della Consulta, del referendum sull’Autonomia, promosso dalla sinistra.

“La sentenza della Corte Costituzionale segna un momento decisivo per l’autonomia, eliminando ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della riforma e respingendo le strumentalizzazioni di chi vorrebbe dividere il Paese.

L’autonomia non deve fare paura: è l’occasione per trasformare lo Stato in una macchina più moderna, capace di rispondere alle esigenze del territorio e affrontare con efficacia le sfide del futuro. Una riforma che rafforza i principi di solidarietà e responsabilità, migliorando l’efficienza complessiva delle istituzioni. Grazie alle riforme del Governo Meloni continua il percorso per un’Italia sempre più forte e competitiva”