ATLETICA – Ad Arzignano il Trofeo delle Province Trivenete

Domenica al Dal Molin il meglio dell’Atletica triveneta della categoria ragazzi/e

Si sfidano le 13 rappresentative provinciali under 14 e spazio alle 4×100 assolute

Atletica giovanile in pista protagonista domenica 23 giugno ad Arzignano. Lo Stadio Dal Molin ospita il Trofeo delle Province Trivenete, una delle più classiche e attese manifestazioni della stagione under 14. In gara le 13 rappresentative categoria “ragazzi/e” delle province di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

Venti le gare in programma: 60, 1000, 60 ostacoli, alto, lungo, peso, vortex, marcia (2 km), 4×100 e 3×800, sia maschili che femminili. Il Trofeo delle Province Trivenete è ripartito nel 2023, dopo quattro stagioni di sospensione. L’anno scorso, ad Abano Terme, vinse la rappresentativa di Treviso davanti a Vicenza e Padova. Organizza l’Atletica Ovest Vicentino del presidente Roberto Mistrorigo in piena sintonia con l’Atletica Arzignano presieduta da Christian Belloni. Alle 15.20 la cerimonia d’apertura, alle 16 l’inizio della manifestazione.

In chiusura, prevista alle 19, come gare di contorno sono previste le 4×100 assolute, con tre quartetti maschili e uno femminile che scenderanno in pista con la maglia dell’altra società di casa l’Atletica Pedemontana Veneta, co-fondata dai predetti sodalizi con il GS Marconi Cassolaper gestire in forma congiunta l’attività agonistica assoluta Fidal.

In chiave “pedemontanica”, Atletica Ovest Vicentino e il GS Marconi Cassola avranno come titolari nella rappresentativa vicentina ambo i titolari dei 60 metri, che correranno poi anche la staffetta 4×100. Si tratta rispettivamente di Angelica Bello tra le ragazze e di Nicolò Valerio tra i ragazzi.

Elenco gare e iscritti: HYPERLINK “https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35716/Iscrizioni/IndexPerGara.html”https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35716/Iscrizioni/IndexPerGara.html

Per l’amministrazione comunale di Arzignano saranno presenti il sindaco Alessia Bevilacqua e l’assessore allo sport Giovanni Lovato (ampiamente riconfermati nei rispettivi ruoli nella recente tornata elettorale). Madrina della giornata sarà l’ex primatista italiana dei 100 metri Manuela Levorato (doppio bronzo europeo agli europei di Monaco di Baviera del 2002). Nel suo attuale ruolo di vicepresidente di Fidal Veneto sarà accompagnata anche dal presidente del comitato medesimo Francesco Uguagliati.

Nelle foto: il podio del Trofeo Province Trivenete 2023 di Abano