Arzignano – Montecchio: il dott. Andrea Stella nuovo direttore di Ostetricia e Ginecologia

Il dott. Andrea Stella – già direttore facente funzioni subentrato al dott. Tumaini – assume l’incarico di nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa Ostetricia e Ginecologia all’Ospedale di Arzignano – Montecchio Maggiore.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Vicentino, 59 anni, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Padova, ha poi conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Ginecologiche ed Ostetriche presso l’Università di Torino.

Ha lavorato come Dirigente Medico presso l’Azienda Ulss 8 Berica e presso l’Azienda Ospedaliera di Padova. È specializzato in laparoscopia e chirurgia ginecologica anche per via vaginale ed in endoscopia e isteroscopia diagnostica e operativa. È esperto in ecografia ostetrico-ginecologica, anche di II° livello, e gestione della gravidanza e del parto fisiologico e a rischio, con oltre 20 anni di esperienza nel centro di Vicenza. È autore di oltre 80 pubblicazioni e con un ampio percorso di perfezionamento, avendo partecipato a numerosi corsi di specializzazione e congressi, consolidando così la sua competenza nell’ambito ginecologico e ostetrico.

«Siamo orgogliosi di affidare la guida dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Arzignano – Montecchio Maggiore al dott. Andrea Stella – commenta la dott.ssa Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica -, un professionista che ha già dato tanto alla nostra azienda. La sua competenza e dedizione rappresentano un valore aggiunto per la qualità delle cure offerte alle nostre pazienti, e sono sicura che il reparto potrà beneficiare ulteriormente della sua esperienza e visione. A nome di tutta l’Azienda, gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro in questo nuovo incarico».