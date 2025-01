ARZIGNANO – ATTIVI I FILTRI A CANOVA: OBIETTIVO ZERO PFAS PIÙ VICINO

Da anni Acque del Chiampo è al lavoro per realizzare il nuovo impianto idrico di Canova. Il cantiere in corso purtroppo ha subito un importante ritardo causato principalmente dal ritrovamento di reperti archeologici all’interno del sito. Nonostante i ritardi tecnici, proprio questo mese (gennaio 2025), a Canove sono già entrati in funzione i FILTRI A CARBONI attivi che hanno lo scopo di filtrare i PFAS dall’acqua potabile.

Per precauzione, si attendeva di dare comunicazione ufficiale dopo aver verificato le analisi eseguite direttamente presso i rubinetti, proprio per controllare l’efficacia dell’intervento e l’effettiva qualità dell’acqua filtrata. indicativamente serviranno 10 giorni per avere le analisi di riscontro.

IN CORSO ULTERIORI INVESTIMENTI A GRUMELLO E FONGARI

L’impianto di Canove garantisce circa il 78% dell’approvvigionamento dell’acquedotto di Arzignano. Il restante 22% viene garantito dai Centri idrici di Grumello e Fongari, che a loro volta, entro l’anno saranno dotati di filtri ai carboni attivi.

SCREENING SANITARIO DELLA POPOLAZIONE

Il 24 giugno 2019 il Comune di Arzignano ha inviato domanda ufficiale alla Regione Veneto e al commissario Dell’Acqua per includere la popolazione di Arzignano nel Piano di sorveglianza sanitaria. Purtroppo la nostra richiesta è stata negata con risposta datata 8 luglio 2019, perché Arzignano non era classificato in zona Rossa.